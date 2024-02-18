Проблеми спостерігаються як у мобільній, так і в десктопній версії месенджера.

У роботі популярного месенджера Telegram стався масштабний збій. Найбільший збій припав на 13:20 за Києвом і продовжується зараз.

Як свідчать дані сайту downdetector, з проблемами зіткнулися користувачі зі всього світу, включаючи Україну. На проблеми в роботі соцмережі поскаржилися понад 5 тисяч разів за останню годину.

Найбільше користувачів скаржаться на неможливість відправки повідомлень. Також не працює пошук по чатах і каналах, а в декстопній версії не відображаються створені папки.

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Як повідомляв УНІАН, останнім часом Telegram почав оновлюватися набагато частіше, ніж раніше. Тепер нові функції додають по кілька разів на місяць – так розробники месенджера намагаються розмежовувати "фішки" для звичайних користувачів та власників Premium.

В одній із недавніх апдейтів у телеграмі з'явилася можливість встановити заборону на отримання повідомлень від незнайомих користувачів. А функцію "Збережене" помітно прокачали.

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