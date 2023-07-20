Очільник MI6 заявив, що на боротьбу з КНР зараз виділяється багато грошей.

Керівник секретної розвідувальної служби Великої Британії MI6 Річард Мур заявив, що Китай і його комуністичний правитель Сі Цзіньпін "абсолютно причетні" до вторгнення Росії в Україну.

Під час публічного виступу, організованого Politico в Празі він також звинуватив КНР у "сприянні жорстоким діям військової хунти М’янми" та попередив про загрози для інших країн від китайських пасток і технологічних досягнень.

За словами Мура, зараз MI6 виділяє більше ресурсів на боротьбу з КНР, ніж на будь-що інше.

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"Коли Путін вторгся в Україну, китайці явно підтримали росіян. Вони повністю підтримали росіян дипломатично, вони утрималися під час ключових голосувань в Організації Об’єднаних Націй, вони абсолютно цинічно повторили всі російські тропи, особливо в таких місцях, як Африка та Латинська Америка — звинувачуючи НАТО і все таке інше", - пояснив керівник MI6.

Небезпека з боку Китаю

У ЦРУ попередили, що Китай готується до можливої війни за Тайвань. Однак за їхніми оцінками, це може відбутися аж у 2027 році.

Навесні Сі Цзіньпін публічно підтвердив, що КНР веде підготовку до війни.

На думку західних експертів, Китай явно готується до війні проти Тайваню у найближчі місяці, в тому числі працює над зміцненням фінансової системи, щоб захиститися від західних санкцій.

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