Вже зараз геополітична ситуація для Китаю ускладнилася через його ставлення до війни в Україні.

Мовчазна підтримка Пекіном російського вторгнення в Україну змушує Захід зміцнювати зв'язки з країнами-сусідами самого Китаю. У підсумку "проросійський нейтралітет" Китаю шкодить йому самому, пише Newsweek.

"Китай вже давно виступає проти будь-якого передбачуваного впливу або діяльності НАТО в Індо-Тихоокеанському регіоні. Але схоже, що рішення Китаю запропонувати мовчазну підтримку вторгненню Москви в Україну стимулює зростаючий інтерес НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону", – зазначає видання.

Автори публікації визнають, що поки немає прямих доказів військової допомоги Китаю російському вторгненню в Україну. Однак Пекін поглиблює економічні та політичні зв'язки з Кремлем і принципово відмовляється засуджувати саме вторгнення.

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"Західні столиці все більше побоюються, що Пекіну не можна довіряти як законному партнеру в підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку після Другої світової війни, розробленого і з тих пір охороняється трансатлантичним блоком", – пише Newsweek.

За словами президента США Джо Байдена, сьогодні НАТО "працює над поглибленням зв'язків між атлантичними і тихоокеанськими демократіями, щоб вони могли краще працювати разом для досягнення спільних цінностей, до яких ми всі прагнемо". За його словами, такі принципи включають "свободу судноплавства і польотів, збереження відкритих наших спільних морів і неба, щоб кожна країна мала рівний доступ до нашого глобального спільного простору". Newsweek констатує, що всі ці принципи є областями постійної напруженості у відносинах з Пекіном.

Лідери чотирьох індо-тихоокеанських країн - Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії — взяли участь у саміті НАТО цього тижня у Вільнюсі, де провели серію двосторонніх переговорів і дискусій з генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом – "на превеликий жах Пекіна", стверджує Newsweek.

Перед переговорами прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що "в нинішніх суворих умовах міжнародної безпеки безпека Європи та Індо-Тихоокеанського регіону нероздільні". А в червні він же стверджував, що "Україна сьогодні може стати Східною Азією завтра", натякаючи на загрозу Тайваню з боку Китаю.

Тимчасовий повірений у справах посольства Японії в США Тамакі Цукада днями заявив, що Японія сьогодні активно підтримує Україну і вводить санкції проти Росії не на вимогу партнерів, а "в наших власних інтересах". При цьому Цукада прямо визнав, що зростаюча увага НАТО до Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана з війною в Україні.

"Військові зусилля Росії в Україні будуть стійкими тільки в тому випадку, якщо Китай продовжить підтримувати Росію. НАТО зацікавлене в спостереженні і, якщо необхідно, в контролі за поведінкою Китаю в інтересах НАТО", – заявив він.

Раніше обговорювалася можливість відкриття "офісу НАТО" в Токіо. Передбачалося, що таке рішення могли б затвердити на Вільнюському саміті НАТО. Але гостра реакція Пекіна спонукала Альянс поки відкласти це рішення.

Тим не менш, Столтенберг сказав, що питання про можливе відкриття японського офісу НАТО "все ще знаходиться на розгляді", а японський депутат Руї Мацукава заявив, що потенціал Китаю як майбутньої "загрози безпеці" означає, що офіс НАТО в Східній Азії "буде корисний не тільки для Японії".

"Навіть без нового фізичного офісу зв'язку НАТО з індо-тихоокеанськими демократіями, схоже, будуть поглиблюватися, так само як і напруженість у відносинах з Пекіном", – констатує видання.

Китай готується до війни за Тайвань

Фінансовий аналітик Дж. Кайл Басс заявив, що Пекін зараз вживає ряд фінансових і економічних заходів, що вказують на підготовку до близької війни. Експерт вважає, що китайське вторгнення на Тайвань може відбутися вже через рік-півтора.

Взимку ЦРУ попередило, що Китай дійсно готується до війни за Тайвань. Американська розвідка не вважає цю війну абсолютно неминучою, але потенційно Китай буде готовий до неї в 2027 році.

Тим часом керівник Китаю Сі Цзіньпін теж у публічних заявах стверджує, що китайцям слід готуватися до війни і "великої боротьби".

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