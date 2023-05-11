Міністр оборони Польщі розповів деталі розслідування інциденту.

Польський міністр оборони Маріуш Блащак підтвердив, що у грудні 2022 року російська крилата ракета залетіла у повітряний простір країни та впала.

Він зазначив, що польські військові не довели до відома уряд і не організували пошук ракети, що впала, передає Бі-бі-сі. Блащак розповів, що перевірка, призначена ним після випадкової знахідки фрагментів ракети, показала, що польські військові отримали інформацію про ракету від українських колег, але не зробили того, що потрібно в такому випадку.

"Встановлено, що 16 грудня центр повітряних операцій отримав від українських військових дані про об'єкт, що наближається до польського повітряного простору, який міг бути ракетою", - сказав польський міністр.

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"Згідно з висновками перевірки, оперативний командувач не виконав обов'язки і не проінформував мене та інші служби, як передбачено на випадок появи об'єкта в польському повітряному просторі", - заявив Блащак, додавши, що він вперше почув про ракету в квітні, після знаходження її уламків.

У зв'язку з цим міністр додав, що пошук російської ракети теж не був організований потрібним чином. У район падіння відправили тільки поліцейський патруль і тільки 19 грудня відправили на пошуки вертоліт і в той же день згорнули цю скромну пошукову операцію.

Російська ракета в Польщі

Крилата ракета Х-55 була випущена 16 грудня 2022 року російським літаком, що злетів з аеропорту в Білорусі. Ракета пролетіла кілька сотень кілометрів і впала у західній частині Польщі у лісовій місцевості. Її в кінці квітня цього року випадково знайшов місцевий житель.

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