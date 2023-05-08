Раніше країна анонсувала, що передасть всі наявні радянські винищувачі МіГ-29.

У понеділок глава польського оборонного відомства Маріуш Блащак перебуває в Канаді з офіційним візитом. Його зустріч з міністреркоюоборони Канади Анітою Ананд була присвячена подальшій підтримці України та співпраці в НАТО.

Під час брифінгу в Канаді Блащак озвучив кількість радянських винищувачів, які Варшава передала Києву, пише польське видання Defence24.

"Ми поставили десять Міг-29 в Україну", - сказав Блащак

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Нагадаємо, в березны Польща і Словаччина погодили передачу радянських винищувачів МіГ-29 Україні. Повідомлялося, що 13 літаків з них повинна була поставити Словаччина. Перші літаки зі Словаччини вирушили в Україну наприкінці березня. На початку квітня стало відомо, що Польща передала перших 4 обіцяних Міг-29.

Скільки МіГ-29 збирається передати Україні Польща

Всього, за інформацією польських медіа, у Варшаві є 40 Міг-29, з яких використовуються тільки 29. Решта потребують ремонту та модернізації.

Президент Анджей Дуда на початку минулого місяця допустив, що з часом Польща могла б передати весь парк літаків МіГ-29, який має. Це ставили під сумнів у польському МЗС.

У середині квітня президент Польщі підтвердив, що його стррана продовжить поступово передавати Україні винищувачі МіГ-29. Це робитимуть у міру поповнення власного парку військовими літаками FA-50.

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