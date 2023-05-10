Додається, що вона залетіла у Польщу з боку Білорусі.

Технічний інститут Повітряних сил Польщі дійшов висновку, що уламки ракети, які були знайдені у лісі біля Бидгоща, були від російської Х-55.

Як пише RMF FM, це відомство проводить експертизу уламків для прокуратури. Зазначається, що ракета, ймовірно, прилетіла зі східного кордону з боку Білорусі. У виданні нагадали, що у середині грудня 2022 року росіяни масовано обстріляли Україну з бомбардувальників Су-34, які дислокувалися у Білорусі.

"Через появу багатоцільового тактичного бомбардувальника Су-34 поблизу повітряного простору НАТО бойові літаки НАТО були підняті в повітря. На радарах наших служб потрапив об’єкт, який залетів до Польщі з Білорусі. Польські служби відстежили об’єкт, але втратили його з поля зору під Бидгощем. Це сталося приблизно за два кілометри від місця, де наприкінці квітня випадково виявили залишки ракети", - зазначають журналісти.

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RMF FM припускає, що польські військові проігнорували або приховали інцидент з порушенням повітряного простору, оскільки не повідомили про це у прокуратуру. Додається, що вказаної ракети немає на балансі польських військових.

"Це виключило б версію, яка з’явилася одразу після виявлення уламків, що під Бидгощем знайшли ракету, яка була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань чи випробувань систем ППО. У нас немає ні таких ракет, ані систем, які би їх запускали", - йдеться у висновках експертизи.

Водночас у правоохоронних органах наголосили, що не будуть давати коментарії до кінця розслідування, яке ще триває.

Падіння ракети на території Польщі: що відомо

Наприкінці квітня 2023 року влада Польщі підтвердила, що неподалік міста Бидгощ виявили уламки обʼєкта, схожого на ракету "повітря-земля".

Зазначалося, що на уламках виявили надписи російською мовою. При цьому бойової частини в ній не було.

Варто додати, що це не перший випадок з падінням ракети у Польщі. В Альянсі заявили, що у Польщі у 2022 році упала ракета української системи ППО. Однак відповідальність за це несе Росія, яка обстрілювала українські міста.

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