У Міноборони країни заявили, що основна причина - низька висота польоту цілі.

Військові радари та системи раннього попередження Молдови не виявили російський безпілотник, який впав в районі села Етулія Вулканештського району, що біля кордону України.

У Міністерстві оборони Молдови зазначили, що дрон летів занадто низько.

"Основна причина - низька висота польоту цілі, мала площа відбиття осколків і велика відстань до цілі, в тому числі кривизна місцевості", - цитує представників Міноборони країни видання Radio Chișinău.

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Атака РФ на Україну вночі 10 лютого - головні новини

Росія атакувала дронами "Шахед" Одеську область. Частина уламків зачепила портову інфраструктуру України. Українські військові вказали, що окупанти запускала дрони з певними інтервалами.

Сили оборони півдня України уточнили, що було три хвилі "шахедов" - перша - дев'ять дронів і її відбили на 100% і наступна - 12 БПЛА. Відзначається, що ворожі безпілотники потрапили в припортові об'єкти, в результаті чого постраждали три людини.

Пізніше прикордонна поліція Молдови повідомила, що виявлені фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed в районі молдавсько-українського кордону. Уламки знайшли біля села Етулія Вулканештського району.

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