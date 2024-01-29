Експерти вважають, що РФ знову захищатиме "співвітчизників за кордоном" і "русский мір".

Кремлівські чиновники та "рупори Кремля" продовжують створювати інформаційні умови для дестабілізації Молдови. Ймовірно, таким чином в Кремлі хочуть запобігти інтеграції цієї країни в ЄС і на захід.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Олексій Поліщук, директор Другого Департаменту країн Співдружності незалежних держав Міністерства закордонних справ Росії, заявив в інтерв'ю кремлівській стрічці ТАСС, що Молдова почала "руйнувати свої зв'язки" з країнами СНД і самою організацією в цілому і що ходять чутки про те, що Кишинів планує вийти з СНД до кінця 2024 року. За його словами, це рішення не принесе користі ні молдавським інтересам, ні громадянам, і буде невигідним для економіки цієї країни.

Також він заявив, що врегулювання придністровської проблеми в Молдові знаходиться в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я з початку 2024 року "ще більше відстрочило" будь-яке рішення. Поліщук заявив, що Росія готова виправити погіршуються відносини між Молдовою і Придністров'ям "в якості посередника і гаранта" врегулювання.

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При цьому віце-прем'єр Молдови Олег Серебрян заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу "5+2" по Придністров'ю, в якому брала участь Росія, до тих пір, поки не покращаться російсько-українські відносини, зокрема мова йде про війну Росії проти України.

Пов'язаний з Кремлем російський військовий блогер знову акцентував увагою на нібито наявне невдоволення в деяких районах Молдови. Він стверджував, що 24 січня близько 50 тисяч осіб у Придністров'ї взяли участь у мітингу, протестуючи проти економічного тиску Молдови на Придністров'я.

Блогер також заявив, що Сергій Ібришим, начальник Головного управління агропромислового комплексу Гагаузії, нещодавно направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову прохання про те, щоб Росія відправила добрива в Гагаузію в якості гуманітарної допомоги. Ібришим також заявив, що сільгоспвиробники Гагаузії не можуть продавати свою продукцію в Росію після рішення Молдови в липні 2023 року вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД, і попросив Лаврова скасувати акцизи і мита на російський імпорт з Гагаузії.

Експерти вважають, що ці коментарі, швидше за все, спрямовані на те, щоб відмовити Молдову від виходу з СНД і більш широкої сфери впливу Росії, створити інформаційні умови для виникнення економічного невдоволення в Молдові і позиціонувати Росію як гаранта економіки і безпеки.

Росія, зокрема, звинуватила Україну у відмові від Мінських угод, які значною мірою заморозили конфлікт після вторгнення Росії в 2014 році, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, і, можливо, Росія створює інформаційні умови для пред'явлення аналогічних претензій до Молдови.

За оцінкою ISW, Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном" та "русского міра". Росія може спробувати виправдати свою агресію або дестабілізацію в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я знаходяться в небезпеці через те, що Молдова нібито відмовилася від процесу врегулювання.

Ситуація в Придністров'ї - останні новини

У березні 2022 року ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

22 січня 2024 року аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Росія намагається використати Придністров'я для дестабілізації ситуації в Молдові.

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