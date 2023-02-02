Росії не подобається проєвропейське керівництво Молдови в особі Майї Санду.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю кремлівському пропагандисту Дмитру Кисельову, що Молдова після України нібито потрапила під вплив Заходу.

Кисельов прямо поставив поплічнику Путіна запитання про те, яка з країн може стати наступною "ціллю" Росії, згадавши Казахстан і Киргизстан. Але Лавров почав погрожувати Молдові.

Він звинуватив президента Молдови Майю Санду в тому, що та "рветься в НАТО" і "має румунське громадянство, через що готова об'єднатися з Румунією".

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Лавров заявив, що Санду нібито прийшла до влади в Молдові за допомогою "досить специфічних і недемократичних методів".

Погрози РФ на адресу Молдови

Кремль побоюється поліпшення відносин Молдови із Заходом. Нещодавно заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погрожував Молдові "катастрофою" через її співпрацю з Альянсом.

Наприкінці січня 2023-го року президент Молдови Майя Санду допустила приєднання держави до Північноатлантичного альянсу (НАТО) на тлі постійної загрози, яку становить Російська Федерація.

Раніше глава МЗС Молдови Ніку Попеску висловив сподівання, що після поразки у війні проти України Росія виведе свої війська з Придністров'я.

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