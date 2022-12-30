Майя Санду не бачить можливості підтримувати з РФ конструктивні відносини після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Президент Молдови Майя Санду заявила, що їй "нічого обговорювати з державою-агресором", коментуючи можливість переговорів із російською владою.

За словами Санду, вона не бачить можливості підтримувати з Росією конструктивні відносини після її повномасштабного вторгнення в Україну, пише NewsMaker.

За її словами, погрози та залякування інших країн - це та політика, яку демонструє РФ.

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"Такі інструменти Росії: погрози, спроби залякування інших країн. Те, що ми бачимо в Україні, дуже серйозно. Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що хочемо конструктивних відносин із Росією. Після того як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, із державою, яка вбиває своїх сусідів?" - сказала президент.

Російська агресія: ситуація в Молдові

Нещодавно президент Майя Санду заявила, що Росія веде гібридну війну проти Молдови, намагаючись дестабілізувати ситуацію в країні. Вона підкреслила, що Україна захищає не лише власну свободу, а й свободу Молдови.

За словами керівника Служби розвідки і безпеки Олександру Мустяце заявив, що Росія планувала вторгнутися на територію Молдови на початку 2023 року. Він зазначив, що реалізація цих планів залежить від розвитку війни в Україні.

Днями заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін пригрозив Молдові "катастрофою" через її співпрацю з НАТО. Але в МЗС Молдови жорстко відповіли на ці закиди російських терористів.

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