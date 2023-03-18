Відзначається, що в результаті інциденту є потерпілий.

Потужна пожежа спалахнула в суботу, 18 березня, на хімічному заводі в місті Долгопрудний в Московській області Російської Федерації. В результаті інциденту одна людина постраждала, отримала опіки.

За інформацією Telegram-каналу Mash, загорілася цистерна з маслом.

"Пожежі присвоєно третій ранг. Підприємство належить об'єднанню "Тонкий органічний синтез". Там виробляють антисептики, медрозчини для аналізу крові, чистячі речовини і антиржавейні присадки. Це один з найстаріших в Росії хімічних заводів", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що на даний момент відкрите загоряння вже ліквідовано.

Пожежі в Росії - що відомо

За останній рік міста Російської Федерації стали частіше страждати від вибухів і пожеж на великих підприємствах. Так, 28 лютого в російському Єйську прогримів вибухи, які не на жарт налякали місцевих жителів.

Тоді російська влада звинуватила Україну. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нічого не знає про причини інцидентів на території РФ.

5 березня потужний вибух прогримів у Московській області Російської Федерації на Московському коксогазовому заводі.

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