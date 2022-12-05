Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, а віддавали перевагу придворним астрологам, зазначили в Офісі президента.

Влада РФ мала б знати, що якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших держав, то невідомі літальні об’єкти колись повернуться у місця вильоту.

Земля кругла, зазначив радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк в Twitter.

"…Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту", - зазначив він.

Відео дня

Вибухи в РФ сьогодні - найважливіші новини

У ніч на 5 грудня на авіабазі в Енгельсі Саратовської області Росії трапилися вибухи. РосЗМІ писали, що безпілотники атакували аеродром, і були пошкоджені два російські бомбардувальники Ту-95.

Варто зазначити, що цей аеродром знаходиться на відстані понад 800 км від України, і саме літаки такого типу залучали до завдання масованих ракетних ударів по Україні, зокрема, по Одесі, Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру.

Також був вибух на авіабазі під Рязанню. У РФ стверджують, що там вибухнув бензовоз, і загинули три особи. Варто зазначити, що на цій авіабазі також базувалися Ту-95.

Спікер Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат прокоментував вибухи в Росії. Прес-секретар зазначив, що українські воїни ще нічого не починали.

Раніше попереджали, що російські окупанти можуть завдати новий масований ракетний удар по Україні, зокрема, застосовуючи бомбардувальники.

Вас також можуть зацікавити новини: