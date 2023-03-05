Зазначається, що вогняний стовп піднявся на 20 метрів

Потужний вибух прогримів у неділю, 5 березня, в Московській області Російської Федерації. Інцидент стався на Московському коксогазовому заводі.

Відзначається, що після вибуху на заводі почалася дуже сильна пожежа. Стовп полум'я піднявся на 20 метрів

"Велика пожежа на Москоксі (Московському коксогазовому заводі) у Видному. Спершу було чути вибух, після якого стовп полум'я піднявся на 20 метрів", - йдетьсяу повідомленні Telegram-каналу Mash.

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При цьому зазначено, що вогонь охопив 200 квадратних метрів.

Пізніше стало відомо, що в підмосковному Видному спалахнула насосна колона з бензолом. Попередньо, без постраждалих. На даний момент пожежа вже локалізована.

Пожежі в Росії - що відомо

На території Російської Федерації в останній рік все частіше і частіше відбуваються пожежі і гримлять вибухи. Так, 25 лютого захисники України чотири рази вдарили по позиціях росіян, в результаті чого була вражена радіолокаційна станція окупантів.

28 лютого в російському Єйську Краснодарського краю прогриміли нові вибухи.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нічого не знає про причини інцидентів у російських регіонах, адже це територія росіян.

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