Питання прокоментував глава МЗС Ян Ліпавський у зв'язку з майбутнім законом про мобілізацію в Україні.

Чехія не збирається відсилати чоловіків з громадянством України на батьківщину, навіть якщо Київ офіційно прийме новий законопроект "про мобілізацію". Країна немає правового механізму, щоб зробити це законно, як того вимагають міжнародні норми.

Про це минулого тижня заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю чеському телебаченню, цитує CT24.

"Таких механізмів не існує, і вони, звичайно, не відповідали б міжнародному праву і зобов'язанням, які Чехія має на міжнародній арені", - сказав він.

На цей час в країні перебуває близько двохсот тисяч українських чоловіків з різними типами віз.Щоб продовжити їх, їм потрібен чинний український паспорт, зазначає телеканал.

"Вони можуть звернутися за новим у відділення міграційної служби в Празі, але Київ може зумовити його видачу наявністю чинної військової книжки", - вказує CT24.

Однак, як стверджує Ліпавський, Чехія не може повернути українських громадян додому через мобілізацію.

Чехія продовжила захист українським біженцям

2 грудня 2023 року чеський парламент проголосував за продовження тимчасового захисту для біженців з України. Вони зможуть легально перебувати в країні до кінця березня 2025 року. Процедура продовження документів фактично не змінилася (потрібно зареєструватися в електронному вигляді до 15 березня 2024 року і особисто відвідати відділення МВС).

Однак парламентарії дещо скоротили час, протягом якого Чехія надаватиме українцям безкоштовне житло.

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