Чеські депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі.

Нижня палата парламенту Чехії схвалила можливість продовження тимчасового захисту для біженців з України до кінця березня 2025 року.

Як повідомляє Radio Prague, процедура продовження тимчасового захисту майже не змінилася, порівняно із цьогорічною. Проте депутати обмежили час, протягом якого біженці можуть залишатися у безкоштовному тимчасовому житлі, та змінили порядок депортації людей, які мають тимчасовий захист. Тепер ці поправки має розглянути чеський Сенат.

"Тимчасовий захист дозволяє біженцям отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Для її продовження, згідно з проектом, українцям спочатку доведеться зареєструватись в електронному вигляді до 15 березня 2024 року. При цьому потрібно забронювати дату для особистого візиту до МВС", – йдеться у матеріалі.

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У міністерстві біженцям з України видадуть візову наклейку, яка підтверджує статус тимчасового захисту. Отримати таку наклейку можна буде до кінця 2024 року.

При цьому українцям доведеться надавати підтвердження про наявність житла із офіційно завіреним підписом власника нерухомості чи орендодавця.

Біженці з України в Європі

За даними Євростату, станом на 30 вересня 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4 млн 186,17 тисяч українців, які залишили країну через війну. Лише у вересні такий статус отримали майже 32 тисячі біженців з України.

Тим часом міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка заявив, що У наступному році українським біженцям, що отримують фінансову допомогу, можуть збільшити компенсацію на оплату житла. Раніше допомогу українцям скоротили, проте виявилося, що це скорочення було надмірним.

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