Новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

Новий законопроект про мобілізацію має готувати уряд, який повинен комунікувати з військовими, щоб врахувати у документі потреби Збройних сил України. Водночас він не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини. Про це в ефірі телемарафону сказали заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв і член цього комітету, депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко.

Зокрема, Чернєв зазначив, що комітет підтримав рішення уряду про відкликання законопроєкту про мобілізацію, оскільки він був "сирий".

"Ми зі свого боку запропонували низку положень, які мають бути змінені. Чому так довго вноситься? Це питання, мабуть, до Міноборони, бо вони погоджують всі ті питання, які ми пропрацьовували разом з ними в комітеті", — сказав він.

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За словами Івченка, уряд вніс законопроєкт до якого було "багато питань і у депутатів, і у міністрів, хоча на Кабміні за нього голосували".

"Приходили деякі міністри і просили, щоб ми були адвокатами деяких норм, які вони не змогли "протягнути" на засідання, зокрема міністр освіти, міністр внутрішніх справ. Законопроект був відкликаний з нашими правками", - сказав він.

За словами нардепа, тепер Міноборони має напрацювати новий законопроект. Далі він має пройти через урядовий комітет і його мають подати у Верховну Раду. І тоді розпочнеться робота на платформі комітету.

Обидва нардепи підкреслили, що новий законопроєкт не повинен суперечити Конституції і порушувати права людини.

"Норми нового законопроєкту не мають суперечити конституції і порушувати права людини і я хотів би, щоб це була спільна робота ВР і Кабміну, Міноборони", - сказав Чернєв.

Водночас Івченко додав, що такі законопроекти має подавати Головнокомандувач, або у цьому випадку — уряд.

"Мають комунікувати з військовими і пропонувати норми, які їм потрібні. Мають разом з Генштабом показувати, що погоджено, що не погоджено і чому саме такі норми, чому вони їх посилили чи пом'якшили", — додав він.

Чернєв також сподівається, що у новому законопроєкті не буде норми про мобілізацію інвалідів ІІІ групи.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

Наприкінці 2023 року Кабмін подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів.

В урядовому законопроекті знайшли багато "ляпів" і зрештою Кабмін відкликав документ з Ради. Потім стало відомо, що Міноборони вже підготувало нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

Український омбудсмен Дмитро Лубинець розповів, які пункти в урядовому законопроекті про мобілізацію порушують права людини. За його словами, порушенням Конституції є додавання ТЦК додаткових повноважень, а також можливість мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

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