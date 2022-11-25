Очільник відомства зазначив, що подарунок чекає на росіянина у Гаазі.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що підготував "подарунок" для російського олігарха та власника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина.

Відео з ним Рейнсалу опублікував у Twitter. За його словами, це відповідь на "скривавлену" кувалду, яку Пригожин відправив до Європарламенту через новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

"Ми були свідками того, як російський найманець Пригожин послав свій закривавлений молот до Європарламенту. Я хотів би, щоб він прийняв і наш маленький подарунок, який чекає на нього в Гаазі", – наголосив міністр і відкрив кейс із наручниками.

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Кувалда і ПВК "Вагнера"

Пригожин невипадково передав Європарламенту саме кувалду. Її "вагнерівці" використовують для показових страт. Так, нещодавно вони стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ й заявив, що хоче воювати на боці України.

Сам Пригожин заявляв, що страчений "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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