Ватажок "вагнерівців" ухилився від відповіді на те, хто саме стратив найманця.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин прокоментував страту свого найманця-в'язня Євгена Нужина, який здався в полон Збройним силам України. Він заявив, що страчений "зустрівся з недобрими, але справедливими людьми".

"Собаці – собача смерть", – заявив Пригожин, коментуючи відео страти.

Ватажок "вагнерівців" заявив, що "окувалдований" "не знайшов щастя в Україні", але зустрівся зі "справедливими людьми".

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"Прекрасна режисерська робота, переглядається на одному диханні. Сподіваюся, під час зйомок жодна тварина не постраждала", – йдеться в заяві Пригожина.

Страта "вагнерівця" Євгена Нужина, який повернувся з полону

Як відомо, найманці з ПВК "Вагнер" стратили раніше завербованого ув'язненого Євгена Нужина. Він побував в українському полоні і заявив, що хоче воювати у складі ЗСУ проти окупантів.

Відео зі стратою було опубліковано в одному з Telegram-каналів, близьких до приватної військової кампанії. Голову Нужина розбили кувалдою, що стало традицією для "вагнерівців". У Сирії вони вчинили аналогічну страту, тільки з розчленуванням і спаленням останків.

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