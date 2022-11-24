Так "кухар Путіна" відреагував на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

Очільник приватної військової компанії "Вагнер" через свого юриста передав Європейському парламенту кувалду зі слідами "крові". Таким способом він відповів на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

Як повідомляють Медуза та пресслужба компанії Пригожина "Конкорд", юрист "кухаря Путіна" пафосно віддав кувалду пропагандистським блогерам, які передадуть її в Європейський парламент.

На кадрах видно, як адвокат Пригожина передає кувалду зі слідами бутафорської крові російським псевдоблогерам. "Подарунок" спаковано у футляр для музичних інструментів.

Відео дня

"Сьогодні я провів нараду командирів ПВК "Вагнер" і повідомив їм цю сумну звістку. Не знаю, яким законом керується Європарламент, але за нашим законодавством відсьогодні ми оголошуємо Європарламент розпущеним. Але перш ніж ця процедура набуде законної сили, мені доручено передати в Європарламент інформаційний кейс. Якщо у вас є їхній контакт, пропоную зробити це спільно – підготувати і відправити", - прокоментував Пригожин.

Що означає кувалда у культурі ПВК "Вагнер"

Пригожин невипадково передав Європарламенту саме кувалду. Цей предмет "вагнерівці" використовують для показових страт. Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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