У Росії образилися на "недружній крок" Берліна і пообіцяли відповісти "дзеркально".

МЗС Німеччини пояснило своє рішення вислати російських дипломатів бажанням "скоротити присутність російської розвідки", повідомили телеканалу n-tv МЗС Німеччини.

"Фактично протягом останніх декількох тижнів Берлін веде переговори з російською стороною про кількість співробітників у відповідних дипломатичних представництвах за кордоном з метою скорочення присутності російських розвідників в Німеччині", - повідомили представники міністерства в коментарі журналістам.

Саме з цим пов'язаний від'їзд співробітників російського посольства.

Відео дня

Видворення російських дипломатів з Німеччини - що відомо

У квітні 2023 року уряд ФРН прийняв рішення про висилку не менше 30 працівників російських посольств з території країни.

Органи безпеки Німеччини вважали, що дипломати з Росії могли використовувати свій імунітет для незаконного вербування німецьких інформаторів з політики, бізнесу, науки та Збройних сил.

У Росії образилися на "недружній крок" Берліна і пообіцяли відповісти "дзеркально".

У суботу, 22 квітня, у Німеччині сів російський літак ІЛ-96-300 зі спеціальним дипдозволом, попри те, що між ФРН і Росією припинено авіасполучення у зв'язку з європейськими санкціями.

Вас також можуть зацікавити новини: