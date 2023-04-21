Росіяни заявили, що офіційний Берлін набрехав.

Наприкінці березня у Міністерстві закордонних справ Німеччини спростували чутки про вигнання понад 30-ти акредитованих російських дипломатів. Однак у Москві повідомили, що Берлін все-таки ухвалив це рішення.

Як зазначає в інтерв’ю ТАСС дипломатичне російське джерело, "спростування інформацію про масове висилання було брехнею".

"Приклад брехні офіційного Берліна. Чому офіційні особи ФРН набрехали про висилку російських дипломатів, невідомо. Таке рішення ухвалено і буде реалізовано", - відзначило джерело.

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У Москві повідомили, що з відповіддю не забаряться.

"На це російська сторона відповість належним чином", - додав дипломат.

Вигнання російських дипломатів із Німеччини

25 березня видання Focus повідомило, що Німеччина готується вислати з країни понад три десятки російських дипломатів, котрі мають відповідну акредитацію. Органи безпеки ФРН вважають, що ці особи можуть використовувати свої повноваження для цілей Кремля.

Згодом у МЗС Німеччини спростували цю інформацію. Представниця відомства у інтерв’ю російському виданню заявила, що таких кроків на той момент не було передбачено.

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