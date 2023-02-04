Польська делегація вже встигла обговорити у Вашигтоні деталі цієї поїздки.

Президент США Джо Байден має намір відвідати Польщу найближчим часом, підтвердили в МЗС Польщі в коментарі журналістам.

Як пише RMF 24, польська делегація вже встигла обговорити у Вашигтоні деталі цієї поїздки.

"Звичайно, подробиці такого візиту будуть повідомлені, коли буде призначена конкретна дата, але моя сьогоднішня розмова (...) була великим кроком вперед", - зазначив віце-міністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

Чутки про зустріч Байдена і Зеленського в Польщі - що відомо

Наприкінці січня NBC повідомляв, що Байден має намір відвідати Польщу 24 лютого - в річницю вторгнення Росії в Україну. У цьому ж контексті американські чиновники обговорювали оголошення ще одного пакету допомоги Україні.

Пізніше у польській газеті Dziennik Gazeta Prawna з'явилася інформація про нібито заплановану зустріч у Польщі Джо Байдена та Володимира Зеленського. Зазначалося, що під час ймовірної зустрічі український президент представить мирний план і закличе до проведення Міжнародної конференції по Україні.

Сам Зеленський заявив, що ніякого запрошення не отримував.

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