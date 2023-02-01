Президент України зазначив, що його не запрошували до Польщі, де, за даними ЗМІ, нібито має відбутися зустріч.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ймовірну зустріч з президентом США Джозефом Байденом у Польщі, про яку раніше писали ЗМІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на брифінгу із президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, відповідаючи на запитання ЗМІ.

"Ми іноді зустрічаємося з ним… Мене не запрошували до Польщі", - сказав Зеленський.

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Нова зустріч Зеленського та Байдена - що відомо

Сьогодні, 1 лютого, низка ЗМІ повідомили про те, що Зеленський може зустрітись із Байденом наприкінці лютого під час візиту глави Білого дому до Польщі.

За даними ЗМІ, для потенційної зустрічі нібито розглядаються два міста – Жешув і Варшава.

Зазначалось, що під час імовірної зустрічі Зеленський представить мирний план і закличе до проведення міжнародної конференції по Україні.

Слід зазначити, що прес-секретар Білого дому Олівія Далтон заявила, що Вашингтон, ймовірно, оголосить про нову партію допомоги Україні. Зазначається, що вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

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