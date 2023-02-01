Український лідер нібито має на меті обговорити мирний план та створення спецтрибуналу для російських воєнних злочинців.

Президент США Джо Байден може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Польщі. Наразі усі сторони розглядають такий формат перемовин.

Як повідомляє польська "Dziennik Gazeta Prawna" з посиланням на дипломатичне джерело в Києві, українська сторона вже готує програму ймовірних переговорів.

За даними видання, Зеленським планує представити Байдену свій мирний план із 10 пунктів, зокрема створення спецтрибуналу для розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами. Паралельно вестимуться переговори про озброєння для України, зокрема ймовірну передачу літаків від Польщі з дозволу США.

Відео дня

Наразі офіційно ні американська, ні українська сторони ці переговори не підтверджують. Втім, напередодні у Білому домі заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується.

Підтримка США

Вчора прес-секретар Білого дому Олівія Далтон заявила, що Штати, ймовірно, незабаром оголосять про нову партію допомоги Україні. Зазначається, що вдалося розблокувати питання передачі майже всіх необхідних у війні видів озброєння, крім бойових винищувачів і далекобійних ракет.

Зараз українська сторона веде переговори про розблокування рішень з надання винищувачів і ракет, які можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів.

Водночас у новий пакет військової допомоги Україні від США вперше можуть увійти ракети більшої дальності. За його словами, мова йде про покупку бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), дальність дії якої становить 150 км.

Вас також можуть зацікавити новини: