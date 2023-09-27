Росія вчиняє військові злочини та злочини проти людяності в Україні.

Представництво Росії в Раді ООН з прав людини, з якого її виключили навесні 2022 року, суперечить її вчинкам в Україні.

Про це на брифінгу заявив спікер Державного департаменту США Меттью Міллер, коментуючи інформацію про спроби Росії повернутися в цей орган з прав людини.

"Ми досить чітко виклали свою позицію щодо підходу Росії до прав людини. Держсекретар ясно дав зрозуміти, що ми є свідками скоєння Росією військових злочинів і злочинів проти людяності в Україні. Ми чітко дали зрозуміти, що за ті злочини, які вони скоїли, необхідно нести відповідальність, і тому я, звичайно, вважаю, що представництво в органі, що займається правами людини, не відповідає їхнім діям в Україні", - сказав Міллер.

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Рада ООН з прав людини - повернення Росії

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини. За виключення РФ проголосували 93 країни, проти - 24, а 58 утрималися. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді зазначив, що військовим злочинцям не місце в органах ООН із захисту прав людини.

Днями ЗМІ повідомили, що Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини і для цього намагається заручитися підтримкою інших країн. На сьогоднішній день Росія є кандидатом на виборах до Ради з прав людини 2024-2026 років, які мають відбутися 10 жовтня. Росія веде "агресивну кампанію" за місце в Раді, пропонуючи малим країнам зерно і зброю в обмін на їхні голоси.

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