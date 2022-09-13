У МЗС також відзначили нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання.

Україна уважно стежить за розвитком ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії та закликає сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту з дотриманням норм міжнародного права, зокрема поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

"При цьому відзначаємо нікчемність будь-яких посередницьких зусиль та зусиль з підтримання миру з боку Російської Федерації, яка вчергове демонструє нездатність виконувати взяті зобов’язання. МЗС України закликає українців наразі утриматися від відвідання Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні - уникати місць військової активності", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У МЗС зазначили, що для отримання консульської допомоги слід звертатися до посольства України в Азербайджані: +994 50 255 75 18 або посольства України у Вірменії: +374 7710 02 73.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулися зіткнення. У Баку звинуватили Єреван у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Повідомлялося, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. Внаслідок зіткнень пошкоджено військову інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

На загострення ситуації між Азербайджаном і Вірменією відреагували у США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість. За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може.

Сьогодні вранці стало відомо, що між Вірменією та Азербайджаном було досягнуто домовленість про припинення вогню починаючи сьогодні з 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

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