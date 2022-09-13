Азербайджан заявляє про знищення військової інфраструктури Вірменії вздовж ділянки кордону.

Між Вірменією та Азербайджаном було досягнуто домовленість про припинення вогню починаючи сьогодні з 9:00 за місцевим часом (8:00 за Києвом).

Про це повідомляє азербайджанське видання Caliber.

"Будемо спостерігати, як цієї домовлености буде дотримуватися противник. У світлі численних провокацій і порушень Вірменією досягнутих угод у минулому, шанси дуже крихкі", – зазначає видання.

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Також повідомляється, що в результаті блискавичної локальної відповіді азербайджанської армії після вчорашньої чергової провокації ЗС Вірменії в Лачинському і Кяльбяджарському напрямках було нейтралізовано велику кількість живої сили противника.

Інформують, що військова інфраструктура Вірменії вздовж зазначеної ділянки кордону, включаючи склади боєприпасів, військові частини та засоби ППО, була виведена з ладу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулися зіткнення. У Баку звинуватили Єреван у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Повідомлялося, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. Внаслідок зіткнень пошкоджено військову інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

На загострення ситуації між Азербайджаном і Вірменією відреагували у США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість. За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може.

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