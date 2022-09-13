Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що військового рішення бути не може.

На загострення ситуації між Азербайджаном та Вірменією відреагували в США. Державний секретар Ентоні Блінкен висловив стурбованість.

Про це йдеться в повідомленні Офісу прес-секретаря.

За словами Блінкена, військового вирішення конфлікту бути не може.

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"Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про напади вздовж вірмено-азербайджанського кордону, включаючи повідомлення про удари по поселеннях та цивільній інфраструктурі в Вірменії. Як ми вже давно зрозуміли, військового вирішення конфлікту бути не може", - йдеться в повідомленні.

При цьому США закликали Вірменію та Азербайджан негайно припинити будь-які військові дії.

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня на кордоні Азербайджану і Вірменії відбулися зіткнення. У Баку звинуватили Єреван у скоєнні широкомасштабної провокації на державному кордоні.

Повідомляється, що вночі диверсійні групи Збройних сил Вірменії мінували території між позиціями підрозділів Азербайджанської армії і доріг постачання. В результаті зіткнень пошкоджена військова інфраструктура, відомо про втрати серед особового складу.

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