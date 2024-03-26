Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна підкреслив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

У МЗС Польщі заявили, що в НАТО розглядають варіант збивання російських ракет, коли вони летять у напрямку території країн альянсу.

"У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО - але це повинно відбуватися за згодою української сторони та з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу. - Ред.)", - заявив заступник голови МЗС Польщі Анджей Шейна в інтерв'ю RMF FM.

Він підкреслив, що агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

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"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", - сказав Шейна.

Російські ракети над Польщею - деталі

24 березня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Україні, випустивши ракети з Ту-95МС. Одна з ракет під час атаки залетіла на територію Польщі, де пробула понад півхвилини і "повернулася" в Україну.

Міноборони Польщі висловило впевненість, що якби цього ранку російська ракета пролетіла ще трохи далі, вглиб країни, її б встигли збити ще до того, як та б наробила біди.

Тоді по боєголовці відпрацювали б із винищувачів F-16. Чотири борти літаків (два польських і два американських) якраз підняли з цією метою, заявив радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек.

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