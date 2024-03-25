Польська сторона не може однозначно відповісти, чи було це провокацією.

Під час атаки в неділю, 24 березня, повітряний простір Польщі, ймовірно, порушила російська крилата ракета Х-101. Вона була на території країни 39 секунд.

Про це розповів керівник Генштабу Збройних сил країни Вєслав Кукула, повідомляє Радіо Свобода. Він також відповів, чи була це провокація, чи випадковість. За словами Кукули, кожен варіант можливий, але російські ракети не є надто точними, тож могли відхилитися від курсу.

"Такі цілі на межі двох країн складні у сенсі дилеми: збивати, чи ні. Тому що наслідки знищення з нашого боку можуть спричинити ненавмисні ефекти по іншій стороні. І так само може бути коли Україна стріляє в таку ракету. Така ракета може впасти на території Польщі і спричинити певні наслідки", - відповів Кукула.

Російська ракета залетіла на територію Польщі: що відомо

24 березня 2024 року російські окупанти вчергове завдали масованого удару по Україні, випустивши ракети з Ту-95МС. Зокрема, загарбники били по Львівщині. Одна з ворожих ракет під час атаки залетіла на територію Польщі, де пробула понад півхвилини та "повернулася" в Україну.

Через інцидент було піднято польську авіацію. У Міноборони Польщі згодом заявили, що якби російська ракета залетіла далі, вглиб країни, її б встигли збити.

Речник Оперативного командування Збройних сил країни підполковник Яцек Горишевський наголосив, що рішення не збивати ракету ухвалив оперативний командувач Збройних сил Польщі.

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