Міноборони висловило впевненість у знищенні цілей, якби ракети залетіли вглиб Польщі.

Міноборони Польщі висловило впевненість, що якби цього ранку російська ракета пролетіла ще трохи далі, вглиб країни, її б встигли збити ще до того, як та б наробила лиха.

Тоді по боєголовці відпрацювали б з винищувачів F-16. Чотири борти літаків (два польські та два американські) якраз підняли з цією метою, заявив радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк.

"Чергові пари F16 встигли б збити об’єкт... Ракети, які мають пілоти на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше, загрожував", - цитує Wiadomosci.

Видання нагадує, що рано вранці російська боєголовка "протаранила" небо Польщі, порушивши повітряний простір країни-члена НАТО на 39 секунд. Снаряд летів на висоті 400 метрів з розгоном у 800 км/год.

Ракета змогла залетіти вглиб країни на 1,5-2 км - її фіксували радари поблизу міста Осердов Люблінського воєводства. Як відомо, 24 березня крилаті боєголовки були спрямовані Москвою для ударів по містах Західної України.

Росія атакувала Західну Україну - головні наслідки

Нагадаємо, держава-терористка Росія вночі знову скоїла замах на енергетичну інфраструктуру України. Українські сили ППО збили 43 повітряні цілі (18 ракет та 25 дронів), які ворог спрямував по наших містах. Загалом було запущено 29 крилатих ракет та 28 дронів.

Однією з цілей РФ стала Львівська область. Зокрема, дуже сильні вибухи лунали в околицях міста Стрий. Вранці ЗСУ повідомили, що Росія повторно атакувала Львівщину ракетами "Кинджал" (балістика). "Є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури", - казав очільник ОВА.

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