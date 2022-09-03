Також кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.

У зв'язку з великою кількістю біженців з України та прохачів притулку з інших країн, 12 із 16 федеральних земель Німеччини заблокували прийняття нових біженців.

Як пише Spiegel, в МВС країни заявили, що на тлі великої кількості людей 12 земель наразі активували блокування у системі первісного розміщення через навантаження на федеральні землі, яке виникло з напливом біженців з України і загальну міграцію.

За словами прес-секретаря, з початку війни з України до Німеччини виїхали понад 980 тис. осіб, останнім часом це у середньому 875 осіб на день.

Відео дня

Міністерству відомо, що кілька федеральних земель висловили стурбованість тим, що незабаром вони досягнуть межі своїх можливостей.

Однак подібні тимчасові заборони "нерідкі", сказала прес-секретар. "Крім того, розміщення все ще можливе, оскільки наразі прийняття продовжується у великих землях", - заявили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, у Лейпцигу невідомі намагалися підпалити дитячий садок, у якому виховуються діти-біженці з України.

Вас також можуть зацікавити новини: