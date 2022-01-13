Канцлер Німеччини не уточнив, яким буде рівень переговірників на зустрічі в нормандському форматі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що найближчим часом може відбутися нова зустріч нормандської четвірки.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає НВ.

"Наше спільне завдання - зробити все, щоб досягти деескалації ситуації. Ми дали ясно зрозуміти, що у разі подальшої агресії будуть серйозні наслідки, і в цьому ми єдині" - заявив Шольц.

За його словами, він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном намагаються привести в рух нормандський формат і відновити контакти між Україною і Росією.

"Ми раді, що перемовники всіх чотирьох країн незабаром зустрінуться і почнуть підготовчі переговори до цього", - сказав Шольц.

При цьому він не уточнив, коли відбудеться зустріч нормандської четвірки, і яким буде рівень переговірників.

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Як повідомляв УНІАН, раніше на спільній прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент Франції Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".

За словами Макрона, він і Шольц вже запропонували президентові Росії Володимиру Путіну провести нову зустріч у "нормандському форматі". Вона може відбутися "найближчими тижнями".

Улітку 2021 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до переговорів долучиться й Вашингтон.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

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