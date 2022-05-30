Зазначається, що кожен випадок розглядатимуть окремо.

Російським критикам президента РФ Володимира Путіна стане легше в'їжджати в Німеччині. Рішення прийматимуть у кожному випадку окремо.

Про це повідомляє T-Online.

До Німеччини зможуть виїхати люди, яких віднесли до вразливих груп, а саме:

правозахисники, яким загрожують політичне переслідування;

опозиціонер;

співробітники правозахисних організацій;

учений;

журналісти, яким загрожує небезпека;

особи, яких в Росії переслідують як "іноземних агентів".

Німецька влада дозволить людям їх зазначених категорій перебувати в країні довше, ніж 90 днів. При цьому дозвіл видаватимуть після вивчення кожного випадку окремо.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

У зв'язку з цим західні країни ввели поетапно безпрецедентні санкції щодо Росії. В результаті росіяни виявилися буквально замуровані у своїй країні без технологій, предметів розкоші, а деякі й без роботи.

На цьому тлі в Росії зросла частка менеджерів, які при виїзді з країни не купили зворотні квитки.

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