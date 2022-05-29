Німеччина в даний час отримує з Росії близько 35 відсотків необхідного їй газу.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України керівник німецького Федерального агентства з мереж Клаус Мюллер закликав нарощувати запаси природного газу в Німеччині.

Про це повідомляє DW.

"Газові сховища в нашій країні заповнюються краще, ніж у минулі роки, і вже заповнені більше, ніж на початку травня. Однак їх недостатньо на той випадок, якщо ми раптом станемо отримувати менше російського газу або якщо поставки взагалі припиняться", - сказав він.

Мюллер нагадав про нові норми законодавства, згідно з якими газові сховища Німеччини мають бути заповнені більш ніж на 90 відсотків.

Він зазначив, що якщо ці умови будуть виконані, а поставки газу припиняться, то у Німеччини буде "необхідний буфер, щоб протриматися як мінімум два з половиною місяці в стабільних умовах і при нормальній зимі".

Німеччина та російський газ:

Німеччина зараз отримує з Росії близько 35 відсотків необхідного їй газу.

Із запуском плавучих терміналів зі зрідженим природним газом, який запланований пізніше цього року, залежність ФРН від російського газу скоротиться, але виникнуть нові витрати.

Частка газу, що використовується в Німеччині для виробництва електроенергії, зараз скоротилася до 10 відсотків у порівнянні з 15 відсотками у 2021 році.

Ембарго: що відомо

Прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від поставок російської нафти.

ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт і Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція здалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоноване Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оцінив відмову від російської нафти в 15-18 мільярдів євро.

15 травня 2022 року президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що Сербія не підтримуватиме санкції проти Російської Федерації.

16 травня віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що Сербія має приєднатися до санкцій проти РФ, якщо бажає вступити до Євросоюзу.

22 травня 2022 року в Європарламенті закликали ввести нафтове ембарго проти РФ без Угорщини.

29 травня Сербія заявила про те, що не збирається відмовлятися від російського газу.

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