Сторони обговорювали складності із шостим пакетом санкцій ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за підсумками перемовин з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем повідомив про домовленість щодо прискорення впровадження антиросійських санкцій.

"Обговорювали складності виконання 6-го пакету санкцій ЄС. Необхідно схвалити якомога швидше, включаючи нафтове ембарго", - заявив він у Twitter.

Своєю чергою Боррель повідомив, що "домовилися про термінове просування санкцій".

"З лідерами ми розглянемо, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку", - додав він.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго та відключення "Сбєрбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією Bloomberg, через позицію Угорщини щодо нафтового ембарго лідери окремих країн Європейського Союзу пропонують заборонити тільки імпорт нафти з Росії, що транспортується по морю, а поставки через трубопроводи - тимчасово дозволити.

29 травня комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу сьогодні вкотре не зміг погодити рішення стосовно шостого пакету санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що неспроможність усіх країн-членів Європейського Союзу ухвалити рішення про запровадження шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане надто щедрим подарунком для президента Володимира Путіна.

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