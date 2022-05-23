У березні 2022 року на такі поїздки припало 70% замовлень, у квітні – 47%.

У Росії зросла частка менеджерів, які при виїзді з Росії не купили зворотні квитки.

Про це пише РБК з посиланням на компанію "Аероклуб", що працює на ринку бізнес-туризму.

Повідомляється, що в березні 2022 року на такі поїздки припало 70% замовлень, у квітні – 47%. Для порівняння, в 2019 році частка квитків "в один кінець" становила третину.

"Порівняння з 2019 роком здається нам найбільш релевантним, так як ринок знаходився в стабільному стані, а не був схильний до екстремальних впливів, таким як, наприклад, COVID-19", – розповів представник "Аероклубу".

При цьому він не надав даних про кількість проданих квитків і бронювань в готелях.

Відзначається, що найбільш популярними напрямками, куди летять росіяни, щоб потім не повертатися, стали Казахстан, Туреччина, Узбекистан, Ізраїль, Вірменія, Азербайджан і ОАЕ.

Також в "Аероклубі" констатують, що попит на квитки "в один кінець" побічно підтверджує виїзд з Росії співробітників багатьох компаній, в першу чергу в IT-сфері.

"Проблема відтоку кадрів існує. Вона була досить масова в кінці лютого-початку березня, коли табуни айтішників, не розбираючи дороги, кудись помчали", – додала в свою чергу глава групи InfoWatch Наталія Касперська.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка турецьких онлайн-сервісів, включаючи Turkish Airlines і TT-Turk, перестали приймати оплату за російськими платіжними картками "Мир" на тлі західних санкцій, запроваджених щодо Росії.