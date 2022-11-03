14% опитаних погодилися з тезою, що Україна "історично не має територіальних претензій" і насправді "була частиною Росії".

У Німеччині за останні місяці зросла кількість людей, які схильні вірити у наративи та теорії змов на користь Росії.

Як повідомляє Spiegel, про це свідчать результати опитування Центру моніторингу, аналізу та стратегії (Cemas), що працює як громадська організація.

40% опитаних повністю або частково погодилися з твердженнями, що російська агресивна війна стала "безальтернативною реакцією на провокацію НАТО". Це на 11% більше, ніж у квітні.

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44% повністю або частково переконані, що Путін бореться зі "світовою елітою", яка "смикає за ниточки за ширмою" - на 12% більше, ніж у квітні.

14% опитаних погодилися з тезою, що Україна "історично не має територіальних претензій" і насправді "була частиною Росії". Майже вдвічі зросла кількість тих, хто повірив, ніби війна РФ була "необхідна, щоб усунути фашистів при владі в Україні" - до 9%.

Підтримка цих тез помітно вища серед респондентів зі східної Німеччини, аніж західної.

Так, серед респондентів зі східної Німеччини кожен третій підтримує тези, які виправдовують напад Росії на Україну тим, що її "спровокувало НАТО", а сукупно тих, хто частково чи повністю погоджується з таким твердженням - 59%. У західній Німеччині повністю погодилися з твердженням удвічі менше респондентів.

Також простежується кореляція між схильністю вірити у російські наративи та політичними симпатіями. Серед виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" тези про "провокацію НАТО" і те, що "Україна історично належить Росії", повністю підтримують майже половина опитаних; серед виборців "Лівих" це кожен третій.

Найменше схильних вірити проросійським наративам виявилося серед прихильників "Зелених" та "Вільних демократів".

Для дослідження опитали понад 2200 респондентів віком від 18 до 90 років у період з 3 по 10 жовтня.

Російська пропаганда

Російські окупанти постійно поширюють фейки про Україну. При цьому вони використовують будь-які платформи для поширення брехні на будь-яку тему.

Так, під час масових ударів по містах України 10 жовтня окупанти запустив інформаційну атаку про нібито наступ по всій лінії фронту.

Крім того, експерти розкрили діяльність групи тіньових редакторів "Вікіпедії". Вони коригували інформацію, щоб просувати кремлівську пропаганду про війну Росії проти України.

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