Російські загарбники в свою чергу поширюють неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо.

ЗАЕС має у своєму розпорядженні достатньо запасів ядерного палива і не потребує палива окупантів.

Про це заявив президент ДП" НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Reuters.

"Чуток і фейкових заяв від росіян дуже багато. Все це фейки. І дійсно непросто перевести паливне завантаження реакторів ЗАЕС від одного постачальника до іншого", - сказав Котін.

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Російські загарбники своєю чергою поширюють неправдиву інформацію про переведення ЗАЕС на російське паливо після того, як запаси будуть вичерпані. "Тільки для того, щоб підготуватися до переходу від одного постачальника до іншого, потрібно близько трьох років", – пояснив глава "Енергоатому".

При цьому Котін зазначив, що найбільш небезпечна ситуація для станції зараз – це відключення зовнішнього живлення, необхідного для охолодження реакторів, і втрата аварійних дизель-генераторів, які мають запаси палива всього на 10 днів.

"Це безпрецедентна ситуація для найбільшої атомної електростанції в Європі", - зазначив Котін.

Ситуація на ЗАЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС. Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта. Були пошкодження.

23 вересня в МАГАТЕ заявили про розширення присутності місії на ЗАЕС.

30 вересня 2022 року російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова і вивезли його в невідомому напрямку.

5 жовтня Путін видав "указ" про привласнення окупованої Запорізької АЕС.

7 жовтня російські окупанти вкрали печатку ЗАЕС.

8 жовтня 2022 року внаслідок ворожих обстрілів була повністю знеструмлена Запорізька АЕС, в автоматичному режимі включилися дизель-генератори.

11 жовтня 2022 року стало відомо про те, що окупанти змушують співробітників ЗАЕС підписувати контракти з "Росатомом".

11 жовтня окупанти викрали топ-менеджера ЗАЕС.

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