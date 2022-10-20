Експерти розкрили діяльність групи тіньових редакторів "Вікіпедії". Вони коригували інформацію, щоб просувати кремлівську пропаганду про війну Росії проти України.
Дослідження провели два британських аналітичних центри — Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM). Результати своєї роботи аналітики опублікували у спільному звіті.
Експерти проаналізували діяльність 86 редакторів "Вікіпедії", які були звільнені з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причина позбавлення посади — порушення кодексу етики інформаційного порталу.
Колишні співробітники вносили тонкі правки в матеріали, які стосувалися російської агресії. Вони намагалися маніпулювати інформацією і хоча б трохи схиляти її в бік РФ. Редактор хотіли показати кремлівські версії подій максимально об'єктивними і знизити правдивість західних трактувань.
За словами аналітиків, колишні співробітники "Вікіпедії" додавали цитати російських політиків і прес-релізи Москви, щоб посилити аргументи агресора. Вони також створювали спеціальні теми з метою викривити історію і додавали посилання на пропагандистські ресурси РФ.
"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані або спонсоровані державними ЗМІ сайти", — сказано в дослідженні.
При цьому експерти безпосередньо не звинувачують колишніх редакторів у зв'язку з Кремлем. Аналітики стверджують, що зараз важко встановити, чи був зв'язок між звільненими співробітниками.
Інформаційна війна Росії проти України: останні відомості
- Тиждень тому російські окупанти поширювали фейк про переведення Запорізької АЕС на російське ядерне паливо. В "Енергоатомі" це спростували, заявивши, що на атомній станції достатньо українських запасів.
- Під час масових ударів по Україні 10 жовтня ворог запустив інформаційну атаку. Окупанти почали поширювати відомості про наступ по всій лінії фронту і навіть з півночі. Однак ці відомості швидко спростували.
- Група хакерів, яка зламувала акаунти українців і жителів ЄС для поширення пропаганди, була затримана наприкінці вересня у Львові.