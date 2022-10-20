Вони намагалися точковими змінами маніпулювати інформацією.

Експерти розкрили діяльність групи тіньових редакторів "Вікіпедії". Вони коригували інформацію, щоб просувати кремлівську пропаганду про війну Росії проти України.

Дослідження провели два британських аналітичних центри — Інститут стратегічного діалогу (ISD) і Центр аналізу соціальних медіа (CASM). Результати своєї роботи аналітики опублікували у спільному звіті.

Експерти проаналізували діяльність 86 редакторів "Вікіпедії", які були звільнені з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Причина позбавлення посади — порушення кодексу етики інформаційного порталу.

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Колишні співробітники вносили тонкі правки в матеріали, які стосувалися російської агресії. Вони намагалися маніпулювати інформацією і хоча б трохи схиляти її в бік РФ. Редактор хотіли показати кремлівські версії подій максимально об'єктивними і знизити правдивість західних трактувань.

За словами аналітиків, колишні співробітники "Вікіпедії" додавали цитати російських політиків і прес-релізи Москви, щоб посилити аргументи агресора. Вони також створювали спеціальні теми з метою викривити історію і додавали посилання на пропагандистські ресурси РФ.

"Однією із загроз для Вікіпедії є використання підозрілих або тенденційних джерел. Тому спочатку ми перевірили підхід фільтрації редагувань на основі того, чи додають вони посилання на афілійовані або спонсоровані державними ЗМІ сайти", — сказано в дослідженні.

При цьому експерти безпосередньо не звинувачують колишніх редакторів у зв'язку з Кремлем. Аналітики стверджують, що зараз важко встановити, чи був зв'язок між звільненими співробітниками.

Інформаційна війна Росії проти України: останні відомості

Тиждень тому російські окупанти поширювали фейк про переведення Запорізької АЕС на російське ядерне паливо. В "Енергоатомі" це спростували, заявивши, що на атомній станції достатньо українських запасів.

Під час масових ударів по Україні 10 жовтня ворог запустив інформаційну атаку. Окупанти почали поширювати відомості про наступ по всій лінії фронту і навіть з півночі. Однак ці відомості швидко спростували.

Група хакерів, яка зламувала акаунти українців і жителів ЄС для поширення пропаганди, була затримана наприкінці вересня у Львові.

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