Канцлер Німеччини зазначив, що на відновлення України знадобляться мільярди доларів

Лідери країн "Великої сімки" в ході саміту обговорять "план Маршалла" для Києва. Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що знадобляться мільярди для відновлення України.

Про це пише Associated Press.

За словами німецького канцлера, відновлення України стане завданням жодного, А кількох поколінь європейців. При цьому він вказав, що для відновлення України протягом багатьох років будуть потрібні мільярди доларів.

Водночас Шольц вказав, що для реалізації плану необхідна консолідація країн Європи та інших донорів. Він переконаний, що вирішальне значення має структура цього плану.

Також канцлер Німеччини розповів, що разом з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн скличуть конференцію експертів з відновлення України.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифицировать" країна.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

13 квітня президент Латвії Егілс Левітс виступив за надання Україні чогось подібного на "план Маршалла" для відновлення країни. Схожу тезу озвучив президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде 22 травня.

2 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія окупувала близько 20% території України - потрібно звільнити 2 603 населених пункти.

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