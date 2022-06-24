Там обговорять можливість досягнення припинення війни дипломатичним шляхом, і що робити далі, якщо такий варіант буде нездійсненний.

Країни групи G7 на майбутньому саміті в Німеччині обговорять війну Росії проти України і наслідки військової агресії.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, однією з тем переговорів країн "Великої сімки" стане також можливість дипломатичного вирішення конфлікту.

"Наслідки російської агресії проти України будуть обговорюватися в наступні дні, зокрема, питання про те, чи можливий пошук дипломатичного рішення, а також підготовка до ситуації, якщо такої можливості не буде", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, саміт країн G7 пройде в замку Ельмау в Баварії 26-28 червня.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Ентоні Блінкен заявив, що дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів". "Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Ніякі дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів", – заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини: