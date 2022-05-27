Це стане першим зобов'язанням G7 щодо відмови від вугілля, використання якого має зменшитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

Країни "Великої сімки" досягли конкретних домовленостей щодо поступового припинення використання вугілля для виробництва електроенергії та збільшення виробництва відновлюваної енергії.

Про це повідомила німецький міністр охорони навколишнього середовища Штеффі Лемке, передає Reuters.

Це стане першим зобов'язанням G7 щодо відмови від вугілля, використання якого має зменшитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

"Існують дуже конкретні декларації та угоди щодо розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, щодо поступової відмови від вугілля", - сказала Лемке.

За її словами, підсумкове комюніке триденної зустрічі G7 в Берліні цього тижня, яке мають оприлюднити пізніше сьогодні, також міститиме сильний акцент на захисті біорізноманіття та боротьбі із забрудненням пластиком.

Як зазначає Reuters, у Німеччині зустрілися міністрів енергетики, клімату і навколишнього середовища країн G7 для переговорів на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії та проблем із поставками палива, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Війна спровокувала суперечності між деякими країнами, щоб купувати більше неросійського викопного палива та спалювати вугілля, зменшуючи свою залежність від російських енергоресурсів. Це викликає побоювання, що криза може підірвати зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

У Німеччині заявили, що пошук альтернативних викопних видів палива не буде відбуватися за рахунок екологічних цілей.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Туреччина і країни Західних Балкан є найбільшими забруднювачами повітря від вугільних електростанцій. Ці держави опинилися в лідерах за викидами усіх видів забруднюючих речовин.

Від спалювання вугілля для виробництва електроенергії три основні забруднюючих речовини викидаються в повітря, що загрожує здоров'ю людей.

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