В рамках справи затримано бізнесмена.

Німецькі правоохоронці розслідують, як електроніка з Німеччини опинилася в російських безпілотниках "Орлан". Фігурантом справи виявився підприємець з громадянствами Німеччини та Росії.

Видання Spiegel пишеи, що Вальдемара В. підозрюють у 26 випадках порушення закону про зовнішню торгівлю. На думку правоохоронців, бізнесмен через свою компанію з Саарбрюккена продавав росіянам компоненти електроніки, які використовують окупанти у своїх безпілотниках "Орлан". При цьому продаж відбувався в період з 2020 року до березня 2023 року.

Зазначається, що підприємець намагався приховати експорт, відправляючи вантаж через треті країни. Загальна вартість угод становить близько 750 тисяч євро.

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Чоловік вже знаходиться під вартою нна підставі ордера Федерального верховного Суду в Карлсруе.

Західні деталі в російських дронах - останні новини

Група дослідників з'ясувала, що при виробництві дронів-камікадзе Shahed-136, якими Росія б'є по містах України, використовуються запчастини з США, Японії, Канади, Швейцарії, а також Німеччини.

При цьому Frankfurter Allgemeine Zeitung стверджує, що Москва все ще отримувати Західні компоненти для крилатих ракет "Х-101", двох модифікацій" Іскандерів", а також гіперзвукового"кинджала".

У МЗС Німеччини припустили, що деталі могли поставити до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

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