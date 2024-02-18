Близько половини опитаних вважають, що вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу.

Лише 14% німців зараз вірять у перемогу України у війні, тоді як рік тому цей показник становив 20%.

Як пише Bild з посиланням на результати опитування соціологічного інституту INSA, рік тому 20% німців вірили в перемогу України, 17% - Росії. Зараз 26% вважають, що війну виграє Москва, лише 14% - Київ. При цьому більшість німців (47%), як і раніше, вважають, що жодна зі сторін не здобуде перемогу.

Також, зазначає Bild, за рік змінилося в гіршу сторону ставлення до підтримки України.

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У лютому 2023 року 49% німців вважали, що дій уряду ФРН на підтримку України недостатньо, і лише 35% говорили про протилежне. Зараз 42% задоволені рівнем підтримки, 40% - ні.

Війна в Україні-допомога від Німеччини

Днями Німеччина оголосила про надання Україні новий пакет військової допомоги обсягом на 1,1 млрд євро.

Цей пакет військової допомоги передбачає надання Україні 36 броньованих і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч снарядів, дві системи зенітних комплексів Skynex і ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T.

16 лютого, в Берліні підписано угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та Федеративною Республікою Німеччина.

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