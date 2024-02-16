Німеччина налаштована продовжувати надавати Україні сучасне військове обладнання, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси.

Оприлюднено текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Федеративною Республікою Німеччина. Текст угоди оприлюднено на сайті президента України.

Військова підтримка України

В документі зазначено, що Німеччина "непохитна у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах кордонів, міжнародно визнаних із 1991 року, включаючи територіальне море та вільну економічну (морську) зону".

Зокрема, Німеччина "має намір надавати непохитну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти Україні захистити себе, відновити територіальну цілісність у межах її міжнародно визнаних кордонів, забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, дозволити Україні продовжувати надавати послуги своєму народові, підтримувати функціонуючу українську економіку та стримувати майбутню російську агресію".

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В угоді визначено, що Україна і Німеччина працюватимуть разом задля досягнення справедливого та тривалого миру, який матиме широку глобальну підтримку.

Україна та Німеччина поділяють мету створення сучасних, оперативно сумісних і стійких Сил оборони України. Обидві країни поділяють думку про необхідність уникнення незаконного перенаправлення військової продукції, яка надаватиметься Україні.

"Учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси, та іншим ключовим спроможностям, а також сприяючи підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами", - наголошується в угоді.

Обидві країни посилюватимуть співробітництво у сфері розвідки. Також, Німеччина забезпечить, за вимогою, навчання і тренування для інструкторів правоохоронних органів, таких як Національна гвардія України і Державна прикордонна служба України, та продовжить надавати матеріальну підтримку партнерським відомствам у правоохоронній сфері.

Разом з тим, Німеччина вивчатиме шляхи заохочення та сприяння залученню своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України, у тому числі шляхом здійснення німецьких промислових інвестицій та створення відповідних стимулів для інвестування.

Відновлення України та покарання воєнних злочинців РФ

Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на її шляху від швидкого до довгострокового відновлення.

"Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки, завдані на території України. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", - наголошується в угоді.

Крім того, Україна і Німеччина визнають необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за збитки, втрати або шкоди, спричинені російською агресією.

Обидві країни підкреслюють тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших звірствах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Післявоєнні гарантії безпеки

"У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників [цієї угоди] учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків", - наголошується в документі.

У цьому зв'язку, Німеччина підтверджує, що за таких обставин, вона "надасть Україні за необхідності швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу, шукатиме згоди в ЄС щодо накладення на Росію економічних та інших витрат".

Водночас, Україна зобов'язується продовжувати реалізацію амбітної програми реформ, а Німеччина віддана підтримці зусиль України на шляху реформ. "Це є ключовим у контексті її європейських прагнень та прагнень до НАТО", - сказано угоді.

Термін дії цієї угоди розрахований на десять років.

Безпекові угоди України з країнами Заходу

Як повідомляв УНІАН, першою країною, з якою Україна підписала угоду про співробітництво у сфері безпеки, стала Велика Британія. Документ, підписаний у січні, гарантує Україні військову допомогу впродовж поточної війни, а також у випадку нової агресії РФ після того, як поточна війна закінчиться.

Одразу після цього у посольстві США повідомили, що Вашингтон теж має намір підписати аналогічну угоду з Україною. За словами посла Бріджит Брінк, зараз тривают перемовини між Україною та США щодо цього документу.

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