В Амурській області РФ зазнав аварії Robinson R66, з'ясували журналісти.

У Росії зник вертоліт Robinson R66, на його борту перебувало троє людей.

Борт здійснював незареєстрований політ в Амурській області, пише вороже "РИА Новости" в Telegram, посилаючись на відомості Міністерства надзвичайних ситуацій. У МНС РФ повідомили, що спрацював аварійний маяк вертольота. На пошуки повітряного судна вирушив вертоліт Росавіації Мі-8Т.

У мережі з'явилася інформація, що вертоліт Robinson R66 розбився. За попередніми відомостями, місце аварії борту - тайга біля села Золота Гора, повідомляє Mash. На каналі зазначається, що аварійний маяк борту спрацював за 35 кілометрів від населеного пункту. Інцидент нібито стався ввечері 16 вересня.

Відео дня

"На борту перебували пілот і два пасажири... зниклі працюють у ТОВ "Хергу" - один із лідерів із видобутку розсипного дорогоцінного металу в області. Сам борт належав компанії", - з'ясував Amur Mash.

Цікаві новини Росії - що варто знати

У РФ уже не раз падали і літаки, і вертольоти. Крім того, країна зазнала серйозних авіаційних втрат під час повномасштабної війни проти українців, яку розв'язала 24 лютого 2022 року. Загальні втрати ворога на 16 вересня 2024 року серед авіації такі - ліквідовано 369 літаків та 328 вертольотів.

Ще у серпні минулого року ЗМІ писали, що в Росії почався дефіцит професійних пілотів. Журналісти зазначали, що за штурвал пускали всіх підряд.

Вас також можуть зацікавити новини: