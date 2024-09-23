За підпал дітям пообіцяли заплатити 20 тисяч доларів.

У Росії другий випадок підпалу гелікоптера дітьми, які нібито отримують "замовлення" через Telegram - цього разу в місті Омськ двоє школярів спалили на місцевій авіабазі Мі-8. Як повідомляє "База", школярі проникли на авіабазу ввечері 21 вересня. Вони кинули у гелікоптер Мі-8 пляшку із запальною сумішшю і зникли з місця події.

"Однак уже незабаром хлопців було затримано. Диверсантами виявилися 16-річні Рома та Антон. Підлітки розповіли, що завдання спалити гелікоптер вони отримали через Telegram, а за роботу їм пообіцяли велику суму грошей (щоправда, обіцяні гроші вони так і не отримали)", - пише ресурс.

За даними "Бази", підліткам обіцяли за підпал 20 тисяч доларів.

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Підпали школярами техніки в РФ

Нагадаємо, у вересні на півострові Ямал, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, двоє підлітків спалили вертоліт великої російської авіакомпанії Utair. Повідомлялося, що двоє підлітків проникли на приватний аеродром у місті Ноябрьськ, де облили бензином і підпалили вертоліт. У результаті, хлопчики 13 і 14 років отримали опіки рук і обличчя. Через отримані травми неповнолітнім довелося звертатися по медичну допомогу, що, ймовірно, і видало їхню причетність до того, що сталося.

РосЗМІ стверджували, що дітей завербували в месенджері, а за "фаєр-шоу" їм запропонували велику суму грошей - 5 млн рублів.

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