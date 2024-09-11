РосЗМІ стверджують, що дітей завербували через месенджер, обіцяючи "гонорар" у розмірі 5 мільйонів рублів.

На півострові Ямал, у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ двоє підлітків спалили вертоліт великої російської авіакомпанії Utair.

Як пише 112, двоє підлітків проникли на приватний аеродром у місті Ноябрьськ сьогодні вночі.

На території аеродрому знаходився вертоліт компанії Utair, який діти облили бензином і підпалили. Зазначається, що в результаті хлопчики 13 і 14 років отримали опіки рук та обличчя. Через отримані травми неповнолітнім довелося звертатися по медичну допомогу, що, ймовірно, і видало їхню причетність до того, що сталося.

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РосЗМІ стверджує, що дітей завербували в месенджері, а за "фаєр-шоу" їм запропонували велику суму грошей. Водночас ідеться, що за фактом підпалу порушено кримінальну справу, силовики перевіряють підлітків на причетність до інших подібних подій.

За даними ресурсу, майданчик, на якому стався інцидент, майже не охороняється - хлопчики змогли безперешкодно проникнути на територію.

Як повідомляє "База", 13-річний Тимур і 14-річний Сашко пробралися на територію, що охороняється, через дірку в паркані, де підпалили вертоліт "Мі-8". Таким же чином, через отвір, вони й утекли. Зараз підлітки - у лікарні під охороною.

"Завдання підпалити вертоліт прийшло через Telegram. За "роботу" їм було обіцяно 5 мільйонів рублів. При цьому, батько одного зі школярів зараз служить на СВО", - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Ютейр (Utair) - російська авіакомпанія, що утворює разом із дочірніми структурами один із найбільших у РФ авіахолдингів - групу "Ютейр".

Група "ЮТейр" виконує пасажирські, вантажні та санітарні авіарейси в Росії та за кордоном. Згідно з відкритими джерелами, авіакомпанія має найбільший у світі за вантажопідйомністю вертолітний флот, що працює в Росії і на кількох континентах. За обсягом пасажиропотоку і пасажирообігу посідає 4-е місце в списку найбільших авіакомпаній РФ.

Найбільший вузловий аеропорт авіакомпанії - московський аеропорт Внуково. Базові хаби в регіонах - Рощино (Тюмень), Сургут, Уфа. Штаб-квартира авіакомпанії розташована в Сургуті.

У РФ засудили інженера оборонного заводу за написи "Слава Україні!"

Як повідомляв УНІАН, у РФ до трьох років позбавлення волі засудили провідного інженера державного машинобудівного конструкторського бюро "Радуга" ім. Березняка, яке розташоване в Підмосков'ї. Березняка, яке розташоване в підмосковній Дубні. Сергій Красюк писав на бирках ключів "Слава Україні" і "Путін злодій". Зокрема, щодо співробітника бюро з розроблення та виробництва крилатих ракет порушили кримінальну справу про "дискредитацію" армії РФ за брелок на ключі - 46-річному Красюку інкримінували ч. 2 ст. 280.3 КК РФ.

Приводом для кримінального переслідування стали "антиросійські написи" на брелоку від ключа до сейфа для зберігання телефону на підприємстві. За версією слідства, нібито інженер наніс ці написи на брелок, а їх "прочитали" колеги.

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