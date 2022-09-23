Одна з таких зустрічей відбувалась наприкінці серпня.

Мільярдер Роман Абрамович від Росії вів переговори з принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бен Салманом у межах підготовки обміну військовополоненими між Україною та РФ.

Про це з посиланням на трьох джерел, знайомих із цим питанням, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що одна з таких зустрічей, яка призвела до звільнення українських героїв та іноземних бійців, відбулась наприкінці серпня.

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Співбесідники відмовились надавати додаткову інформацію, оскільки весь процес переговорів був закритий. Представник Абрамовича не відповів на запити щодо коментарів. Водночас прес-служба уряду Саудівської Аравії не одразу відповіла на запити щодо причетності до переговорів Абрамовича.

У виданні додали, що російських бізнесмен зустрічав звільнених британських військовополонених. Він дав їм айфони, щоб ті могли зв'язатися зі своїми близькими.

Обмін українських військовополонених: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обміняти вдалось 124 офіцерів та п'ятьох найбільш відомих командирів - Героя України Дениса Прокопенка "Редіса" з "Азова", Сергія Волинського "Волину" з 36-ї бригади морської піхоти, Святослава Паламара ("Азов"), Олега Хоменка ("Азов"), Дениса Шлегу з Нацгвардії України, Героя України Євгенія Бову.

Також повернулися з полону Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 російських полонених.

Останні наразі перебувають у безпеці у Туреччині. Місцеперебування офіцерів тримається в секреті заради їхньої безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Спочатку йшлося про обмін лише 50 захисників України, але Зеленському, Буданову та Єрмаку вдалося збільшити їхню чисельність до 200. У подальшому планується обмін всіх на всіх. Зараз цим питанням Україна займається разом з ООН та Ердоганом.

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